FOTO: Prenašal lastno smrt

ROBERTSDALE – Devetinštiridesetletni James M. Jeffrey iz Robertsdala v Alabami je predvčerajšnjim v živo govoril na facebooku, ko je nenadoma segel po puški in se ustrelil v glavo. Zgroženi gledalci so takoj obvestili policijo, a je posnetek na družabnem omrežju ostal aktiven še dve uri, tako da si ga je ogledalo približno tisoč ljudi. Facebook o incidentu ni dajal komentarjev.



Iz šerifovega urada v okrožju Baldwin so sporočili, da so prejeli klic ženske, ki je bila v skrbeh, da si je James kaj naredil, potem ko se ni več odzival na njene telefonske klice. Možje postave so še dodali, da sta se James in omenjena ženska ravno razhajala, kar je bil, kot kaže, vzrok za njegovo dejanje iz obupa. Ko so policisti v torek ponoči prišli do njegovega bivališča v ulici Ponderosa Farm, so lahko le še potrdili, da se je možakar res ustrelil in dogodek v živo prenašal prek facebooka. Videoposnetek so zasegli kot dokazno gradivo, truplo pa so poslali na obdukcijo.



Policisti upajo, da se iz tega ne bo razvil trend, saj se je v zadnjem času prek facebooka prenašalo že več grozljivih dejanj. Nedavno so ameriški policisti lovili človeka, ki je v živo prenašal umor 74-letnega možakarja v Clevelandu pri belem dnevu, na Tajskem pa je spletno skupnost pretresel umor dojenčice, ki jo je v živem prenosu ubil oče in nato sodil še sebi. Tudi v Sloveniji smo nedavno doživeli podoben incident, ko sta mladeniča snemala, kako pretepata prijatelja, ta pa je pozneje umrl zaradi poškodb. Tudi tedaj je bil videoposnetek še dolgo dosegljiv na facebooku.



Pri največjem spletnem družabnem omrežju ne dajejo podatkov o tem, koliko njihovih uporabnikov je svojo smrt prenašalo v živo, znano pa je, da sta letos to storila 14-letnica s Floride, ki se je obesila, in 33-letni igralec, ki se je v Los Angelesu ustrelil v svojem avtu, mlad Turek pa si je oktobra lani sodil sam, ko ga je pustilo dekle. Facebook je pozneje sporočil, da bo v omrežje vključil posebna orodja za preprečevanje tovrstnih živih prenosov, čeprav še ni jasno, kako naj bi to dosegel.