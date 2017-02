FOTO: Premierkin avto v drevo, odpeljali so jo s helikopterjem

Nemška kanclerka in poljska predsednica vlade. Foto: Reuters

VARŠAVA – Poljska predsednica vlade Beata Szydlo je bila udeležena v prometni nesreči. Po trčenju so jo s helikopterjem prepeljali v varšavsko bolnišnico. Po prvih podatkih naj ne bi bila huje poškodovana.

Odpeljali so jo s helikopterjem

Do trčenja je prišlo v petek zvečer v domačem kraju 53-letne premierke. Szydlova je potovala v konvoju po glavni cesti, ko je v njeno premiersko limuzino trčilo osebno vozilo. Premierkin audi je nato zadel drevo. Po trčenju naj bi bila premierka v dobrem stanju, a so jo za dodatne teste in preiskave s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ki je od mesta nesreče oddaljena kar 350 kilometrov.

Zdravnik, ki zdravi premierko, je povedal, da je bila ves čas pri zavesti, glede na to, kako hudo nesrečo je doživela, pa se drži zelo dobro. Poleg premierke je bil poškodovan tudi njen voznik. Po prvih podatkih naj bi v njen avto trčil 21-letnik.

Vrh zaskrbljen

To pa ni prva nesreča visokih vladnih uslužbencev. Novembra lani je bil v prometni nesreči v Izraelu udeležen konvoj poljskih vladnih vozil. Premierka takrat ni bila poškodovana, saj ni bilo udeleženo njeno vozilo, sta pa bila poškodovana dva druga uslužbenca. Januarja je bil v nesreči udeležen obrambni minister, marca lani pa je s ceste zletela limuzina s poljskim predsednikom Andrezejem Dudo. Zaradi vseh teh nesreč so v vrhu poljske vlade izjemno zaskrbljeni. Kritičen je tudi nekdanji vodja poljskih specialnih enot, ki je dejal, da bi morale vladne službe predvideti take incidente.