FOTO: Prej in potem: letovišča, izbrisana z obličja zemlje

MIAMI – Orkan Irma je med prečkanjem Karibov za seboj pustil skoraj popolno opustošenje. Otoki Barbuda, St. Martin in St. Barts so popolnoma razdejani, hudo škodo je utrpel tudi Portoriko. Orkan je med drugim močno prizadel Britanske Deviške otoke, kjer je guverner Gus Jaspert razglasil izredne razmere. Izredne razmere so razglasili tudi na britanskih čezmorskih otokih Turks in Caicos, kjer so pristojne oblasti od prebivalcev in turistov zahtevale, naj ostanejo v zaprtih prostorih. V divjanju Irme, ki je terjala najmanj 13 življenj, je bilo uničenih veliko letovišč, hoteli so popolnoma porušeni, razdejani pa so tudi domovi številnih zvezdnikov.



V naslednjih urah naj bi Irma dosegla Kubo, kjer so na severu države že evakuirali več deset tisoč turistov. Deževje in veter bo orkan na Florido prinesel v soboto zjutraj, središče pa naj bi jo doseglo v nedeljo zjutraj. Nato bi se lahko neurje pomaknilo vzdolž ameriške vzhodne obale do zveznih držav Georgia in Južna Karolina.



V galeriji si oglejte fotografije letovišč pred orkanom in po njem.