FOTO: Pred restavracijo ubite tri ženske, znana identiteta žrtev

HELSINKI – Pred restavracijo v kraju Imatra na jugovzhodu Finske je ponoči prišlo do streljanja, pri čemer so bile ubite tri ženske. Moškega (23), ki naj bi streljal nanje, so že aretirali. Po navedbah policije so bile ubite predsednica občinskega sveta in dve novinarki, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Vsi vpleteni so bili po navedbah policije domačini. Do streljanja je prišlo pred restavracijo v središču mesta. Ravno takrat je bila v bližini policijska patrulja, ki je takoj posredovala. Očividci so identificirali domnevnega strelca, ta pa se ni upiral aretaciji.

Kot je kasneje sporočil predstavnik policije Saku Tielinen, so bile žrtve političarka Tiina Wilen-Jäppinen in novinarki, ki so jih streli zadeli, ko so skupaj odhajale iz restavracije. Osumljenca, ki je bil v preteklosti zaradi nasilja že kaznovan, so danes zaslišali, a še vedno ni znano, kaj ga je vodilo k napadu.

Policija po navedbah nemške tiskovne agencije dpa ocenjuje, da so bile žrtve naključno izbrane. Ustreljene so bile z lovsko puško, za katero pa osumljenec ni imel dovoljenja.

Imatra je majhno obalno mesto na jugovzhodu Finske, nedaleč od meje z Rusijo.