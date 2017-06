FOTO: Pozor, ste na morju: tega moškega iščejo zaradi poskusa posilstva

UMAG – V Umagu se je 4. junija turistka (26) iz Rusije vračala s plaže proti hotelu po za pešce. Posnela je selfie in, tako po neuradnih informacijah hrvaški 24sata, v nekem trenutku opazila, da ji sledi njej neznana pojava. Misleč da se moškemu mudi, se je umaknila s poti.

V tistem trenutku se je neznanec pognal na njo. Prijel jo je od zadaj, jo podrl na tla in skušal posiliti. Z vsemi močni se mu je uprala in kričala, zato mu sprevržen načrt nui uspel. pobegnil je, turistka je lažje poškodovana.

Istrski policisti so nekja ur kasneje ugotovili, da je med snemanjem selfijam zajela v zaslon tudi posiljevalca. Gre za človeka v starosti 25-30 let, višina 180 cm in običajna konstrukcija telesa.

Prav tako naprošajo vse, ki bi moškega prepoznali, da se obrnejo na najbljižjo policijsko postajo oziroma na elektronski naslov pp.umag@mup.hr.