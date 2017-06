FOTO: Pozor, če ste na morju: tega moškega iščejo zaradi poskusa posilstva

UMAG – V Umagu se je 4. junija turistka (26) iz Rusije vračala s plaže proti hotelu po poti za pešce. Ko se je fotografirala, je opazila, da ji sledi neznanec, poroča 24sata. Ker je mislila, da se moškemu mudi, se je umaknila s poti. Tedaj pa jo je prijel od zadaj, jo podrl na tla in skušal posiliti. Z vsemi močni se mu je upirala in kričala, zato je pobegnil. Turistka je sicer lažje poškodovana.

Istrski policisti so kasneje ugotovili, da je med snemanjem zajela v objektiv tudi posiljevalca, starega 25 do 30 let, visokega 180 cm in običajne postave. Prav tako naprošajo vse, ki bi moškega prepoznali, da se obrnejo na najbližjo policijsko postajo oziroma na elektronski naslov pp.umag@mup.hr.