FOTO: Policija zasegla 200 tisočakov vreden avto

LONDON – Telefoniranje med vožnjo je nevarno. Moramo se zavedati, ko sedemo za volan, imamo v rokah orožje. Mnogi tega ne razumejo in med vožnjo počno marsikaj, kar odvrača njihovo pozornost.

Z Otoka se je kot strela razširila vest o dejanju policije Metropolitan, ki je zaradi telefoniranja med vožnjo ustavila voznika prestižnega lamborghinija. Moški za volanom 200 tisoč funtov vrednega športnega vozila ni imel dokumentov, ki bi dokazovali, da je vozilo zavarovano, kot tudi ne ustreznega vozniškega dovoljenja.

Zaradi tega mu grozi do 500 funtov kazni in 12 kazenskih točk, 42-letni voznik avta z nemškimi registrskimi oznakami pa je moral pot nadaljevati peš, saj so se policisti odločili vozilo zaseči.