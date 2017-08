FOTO: Policija v stanovanju krivca barcelonskega masakra: niso verjeli svojim očem!

BARCELONA – Mousa Oukabir, 17-letni Maročan, je danes najbolj iskani človek na planetu. Policija ga sumi, da je vozil bel kombi po osrednji barcelonski ulici La Rambla ter ubil najmanj 13 ljudi in poškodoval na stotine . Javnosti so posredovali fotografije in video njegovega stanovanja, v katerem naj bi živel z materjo in dvema sestrama piše Daily Mail. Sosedi so v šoku, saj so najstnika poznali kot mirnega dijaka računalništva, ki obožuje nogomet, v soseski pa sploh ni izstopal.

Na tleh tipična arabska šiša (vodna pipa), zvita preproga, stoli in mize na kupu, na postelji pa kup knjig in oblek ... To je pričakalo protiteroristično policijo, ki je vdrla v pritlično stanovanje štiristanovanjskega bloka v solidni barcelonski soseski. Nekdo izmed sosedov je povedal, da eden od bratov ni živel z njimi, oče in mati sta ločena, družina pa menda tudi ni preveč verna.



Policija naj bi zdaj zasliševala Mousovo mater in sestri.