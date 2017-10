FOTO: Policija našla glavo in noge novinarke (30)

KOEBENHAVN – Danska policija je našla glavo pogrešane švedske novinarke Kim Wall, ki so jo nazadnje videli avgusta na doma izdelani podmornici danskega izumitelja Petra Madsena. Kot je danes sporočila policija, so v petek v zalivu Koge potapljači našli glavo in noge ter obleke Wallove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Vodja danskih preiskovalcev Jens Moller Jensen je še dejal, da so novinarkino identiteto potrdili na podlagi zobozdravstvenih kartotek. Policija še vedno nadaljuje iskanje spodnjih udov novinarke.

Umora novinarke je osumljen lastnik podmornice Madsen, ki je trenutno v priporu.

Tridesetletno Wallovo so nazadnje videli živo 10. avgusta, ko je na podmornici skupaj z Madsenom zapustila pristanišče v Koebenhavnu.

Pred dnevi so preiskovalci odkrili video mučenja, osumljeni pa trdi, da trdi disk, na katerem se je nahajal, ni njegov, ampak so imeli do njega dostop vsi sodelavci laboratorija.