FOTO: Pokvarjena varuška zapeljala varovanko

EDINBURG – Mestni svet v škotskem mestu je odpustil uslužbenko mladinskega doma, ker se je zapletla v ljubezensko afero s 15-letno varovanko, za katero je bila odgovorna. Proti Kasii Koziara, mami enega otroka, so sprožili tudi policijsko preiskavo. In to še ni vse: Kasia je fotografije z dekletom objavljala celo na spletnih družabnih omrežjih.



Vodstvo mladinskega doma se je za ukrep odločilo, ko je postalo jasno, da se je vzgojiteljica z mladoletnico, ki ima osebne in družinske težave, zapletla v neprimerno razmerje. Kasia se je na odločitev sprva pritožila, a so jo gladko zavrnili, ko so v javnost prišle njene fotografije z dekletom. Kakor so zapisali pri škotskem časniku Daily Record, so prvotne sume potrdili tudi posnetki varnostnih kamer, na katerih se jasno vidi, da je bila zrela ženska v tridesetih letih z najstnico prav v tistem času, ko je deklica pobegnila iz mladinskega doma in jo je iskala tudi policija.



Škotski novinarji so izvedeli, da je bila vzgojiteljica pred prihodom v Edinburg že premeščena iz drugega mladinskega doma, kjer se je zapletla v neprimerno razmerje z mladoletnim fantom, ki je bil v njeni oskrbi. Preden je prišla v Edinburg, je bila dvakrat premeščena. Menda je tudi priznala, da je šlo za spolno razmerje. In to z občutljivo najstnico, ki bi jo morala obvarovati prav pred tovrstnimi rečmi. Ko je deklica izvedela, da so Kasio odpustili, je pobesnela, razbijala je po vratih in žalila osebje doma, tako da so morali poklicati policijo.



Vodstvo mladinskega doma in edinburški mestni svet zadeve uradno nočeta komentirati, dokler je policijska preiskava o neprimernem razmerju še v teku, prav tako novinarjem ni uspelo izvohati, kje je trenutno Kasia Kaziara.