FOTO: Pogrešani in mrtvi otroci, starši v agoniji

MANCHESTER – Na koncertu, ki je privabil na tisoče najstnikov in še mlajših otrok, se je zgodil teroristični napad. Policija je sporočila, da ga je verjetno izvedla ena oseba, ki je umrla na prizorišču. Močna eksplozija je, kot smo že poročali , po najnovejših podatkih ubila najmanj 22 ljudi, več kot 60 je ranjenih.



Še vedno je pogrešanih nekaj mladostnikov, britanski mediji pa poskušajo staršem pomagati tudi z objavami na spletnih omrežjih.



Vodja policije v Manchestru Ian Hopkins še ni mogel potrditi starosti 22 žrtev: »Lahko pa potrdim, da so med njimi otroci.«

RT Please help find this little Girl she is some where in #Manchester pic.twitter.com/WVrINirC98

PLS RT. THESE PEOPLE HAVE NOT BEEN IN CONTACT WITH FAMILY AND ARE AT THE MANCHESTER ARENA #PrayForManchester #ManchesterArena pic.twitter.com/a97T70CROF