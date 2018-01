FOTO: Po trčenju s kamionom umrla petčlanska družina in voznik

BRESCIA – V tragični nesreči na avtocesti blizu mesta Brescia na severu Italije je danes umrlo šest ljudi. V nesreči so bili udeleženi dva tovornjaka in osebni avtomobil. Tovornjak cisterna, ki je prevažal gorivo, je po trčenju eksplodiral, ognjeni zublji pa so se razširili na avto s francoskimi registrskimi tablicami, poročajo italijanski mediji.

V nesreči so umrli petčlanska družina z dvema otrokoma in voznik tovornjaka. Odsek avtoceste med Brescio in Manerbio je bil dlje časa zaprt. Reševalcem je delo oteževal gost dim, ki ga je bilo mogoče videti več kilometrov stran, še poročajo italijanski mediji.