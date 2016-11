FOTO: Po tragediji, ki je šokirala svet, sta se oglasila Neymar in Messi

MEDELLIN – Brazilski nogomet je po strmoglavljenju letala v kolumbijskih planinah zavit v črno. Kolumbijske oblasti so potrdile, da je v nesreči umrlo 71 potnikov, šest jih je preživelo.

Guverner kolumbijske pokrajine Antioquia, kjer se je pripetila nesreča, Luis Perez Gutierrez, je izjavil, da so že našli obe črni skrinjici. Nogometaši brazilskega prvoligaša, ki so se z letalom odpravljali na prvo tekmo južnoameriškega pokala, do svojega cilja niso prišli.

Vzroki nesreče

Letalo bolivijske družbe Lamia, britanski Aerospace 146, se je zrušilo nekaj minut pred postankom v zračno luko Jose Maria Cordova de Rionegro blizu Medellina. Vzroki nesreče za zdaj niso znani, krožijo pa informacije, da je do strmoglavljenja prišlo zaradi grozljivih vremenskih razmer, spet drugi pa trdijo, da je letalu zmanjkalo kerozina. Znano je, da je pilot okoli 3.00 javil, da je prišlo do težav z elektriko.

Preživeli

Kot po čudežu je nesrečo preživelo šest oseb; štirje nogometaši, klubski fizioterapevt in stevardesa. Nogometaši Alan Luciano Ruschel, Marcos Danilo Padilha in Jacson Ragnar Follmann, fizioterapevt Rafael Correa Gobbato in stevardesa Ximena Suarez so še vedno v bolnišnici.

Na poti do sanj

Finale, do katerega so se prebili s trdim delom, je daleč največji uspeh kluba Chapecoense iz Chapecoja. A do tekme žal nikoli ni prišlo. »Predlagali smo Conmebolu da naslov prvaka dodeli našim nasprotnikom. To je najmanj, kar lahko storimo,« so sporočili iz Atletica, tekmeca v nesojenem finalu.

Zvezdniki žalujejo

Brazilski reprezentant in napadalec Barcelone Neymar je dejal, da je težko verjeti, da je prišlo do takšne tragedije, Argentinec Lionel Messi pa je izrazil sožalje svojcem umrlih in navijačem kluba. »Brazilski nogomet je v žalosti. To je tragična izguba,« je po nesreči povedal brazilski nogometaš Pele, Ronaldo pa: »Tragedija, ki se je zgodila Chapecoenseju, me je šokirala!«