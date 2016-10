FOTO: Po potresu udaril še orkan, več sto je mrtvih

MIAMI – Orkan Matthew, ki je na Haitiju po zadnjih dostopnih podatkih zahteval več kot 280 smrtnih žrtev, je v četrtek prispel do Floride, vendar ni udaril na kopno, ampak ostal na Atlantiku. Predsednik ZDA Barack Obama je razglasil izredne razmere za Florido, Georgio in Južno Karolino, s čimer je sprostil zvezno pomoč.

Guvernerji omenjenih držav so medtem ukazali evakuacijo obalnih območij, ki je prizadela več kot dva milijona ljudi. Zaradi orkana, ki je do Floride prispel z vetrovi okrog 210 kilometrov na uro, je brez elektrike ostalo kakih 80.000 odjemalcev.

Se bo obrnil nazaj?

Vremenoslovci napovedujejo, da bo orkan prisopihal do Južne Karoline, nato pa se bodisi obrnil proti odprtemu morju bodisi pomaknil nazaj proti jugu, kar bi pomenilo, da bo Florida v naslednjih dneh prejela še en udarec.

Demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton je zaradi neurja guvernerja Floride zaprosila, naj podaljša rok za registracijo volivcev, vendar pa ji je republikanec Rick Scott odvrnil, da so imeli volivci več kot dovolj časa, da to storijo. Clintonova je tudi umaknila politične oglase z vremenskega kanala, ker so jo republikanci obtožili oportunizma.

Orkan je poleg evakuacij na Floridi zaprl letališče, ustavil železniški promet in med drugimi tudi zabaviščni park Disney World v Orlandu.

Evakuacija uspela

Preden je prispel do ZDA, je orkan pihal po Bahamih, vendar od tam o smrtnih žrtvah ne poročajo. Prav tako ni bilo mrtvih na Kubi, kjer so oblasti pravočasno poskrbele za evakuacijo ogroženih območij.

Najrevnejšo državo sveta Haiti pa je orkan zelo prizadel. Končne številke o smrtnih žrtvah ne bodo znane še nekaj dni, saj so bile komunikacije slabe že pred neurjem. Na Haitiju se zdaj zaradi poplav bojijo ponovnega izbruha kolere kot po potresu leta 2010, ko je bolezen pobila 10.000 ljudi, povzročili pa so jo pripadniki mirovnih sil ZN iz Nepala.