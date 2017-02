FOTO: Po pokolu, v katerem je umrla Leanne (18), so jih prijeli 400

ANKARA – Turška policija je danes po vsej državi pridržala okrog 400 ljudi, ki so osumljeni članstva v skrajni skupini Islamska država (IS), poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Samo v Ankari so jih prijeli okrog 60. Večina pridržanih je tujih državljanov, veliko je tudi takih, ki so osumljeni načrtovanja napadov, poročajo turški mediji.

Aretacije po vsej državi

Turški tiskovni agenciji Dogan in Anadolu navajata, da so 150 ljudi pridržali v Sanliurfi, 60 v Ankari in več deset v provincah od Burse do Bingola. v Ankari so osumljence prijeli v več racijah v okrožjih Sincan, Cubuk, Yenimahalle in Mamak, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do policijskih akcij je prišlo mesec dni po napadu na istanbulski nočni klub, v katerem je umrlo 39 ljudi, večinoma tujcev. Odgovornost za napad je prevzela IS. Policija je 16. januarja pridržala osumljenca za napad Abdulgadirja Mašaripova, državljana Uzbekistana, ki je po dvotedenskem begu priznal napad. Turški dnevnik Hurriyet je poročal, da je IS na novoletni večer načrtovala še en napad, in sicer v Ankari, vendar si je premislila po številnih aretacijah turških oblasti.

Zasedli eno ključnih mest

Borci IS so medtem danes iz rok sirskih upornikov, ki jih podpirajo turške sile, znova zavzeli eno ključnih mest na severu Sirije, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. IS ga je zavzela po protinapadu, v katerem so izvedli tudi samomorilske napade. V operaciji je umrlo še neznano število opozicijskih borcev, pravi omenjeni observatorij.

Uporniki, ki jih podpira Turčija, pa so v soboto zasedli mesto Bazaah. Mesto je strateško pomembno, ker od tod vodi pot v al Bab, ki je eno ključnih mest IS na severu Sirije.