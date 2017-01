FOTO: Po plazu našli preživele in tudi pet trupel

RIM – Reševalne enote so danes iz hotela Rigopiano v osrednji Italiji, ki ga je v sredo zasul snežni plaz, rešili skupaj 10 ljudi. Med njimi so bili štirje otroci, enega so rešili že dopoldne. Izpod ruševin so do zdaj potegnili pet trupel. V hotelu naj bi bilo ujetih 35 ljudi. Reševalci in gasilci so sporočili, da se iskanje nadaljuje.

Ženo in sina 38-letnega kuharja Giampiera Pareta, ki je kot prvi poslal klic na pomoč, so odpeljali v bolnišnico v Pescaro. Pareta je eden od dveh preživelih, ki sta bila v času nesreče v avtomobilu pred hotelom. Po poročanju avstrijske tiskovne agencija APA naj bi bila živa tudi njegova hči.

Danes so sicer rešili osem ljudi, bili so v kuhinji in na podstrešju. Na pomoč so čakali več kot 40 ur. Pomoč je prepozno prišla za kuharja Alessandra Giancaterina, ki je prva identificirana žrtev.

Psi preživeli

Tragedija se je srečno končala za eno družino – pasjo. Plaz sta preživela hotelska psa Lupo in Nuvola, ki sta zdaj že skupaj s svojimi mladiči, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdila uslužbenka hotela. Par maremsko-abruških ovčarjev je vzgojilo hotelsko osebje, kakšne štiri kilometre od hotela pa ju je našla Martina Rossi, ki na dan tragedije ni bila v službi.

»Na cesti sem ju videla v četrtek okrog 21.30. Moje srce je začelo biti hitreje. Poklicala sem ju in prepoznala sta me. Bila sem zelo vesela. Ne vem, kako sta se znašla tu,« je povedala Rossijeva. Psa je v oskrbo vzel par, ki je pred kratkim posvojil kužke Nuvole.

Po potresih še plaz

Plaz se je v sredo sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji le 45 kilometrov od obale Jadranskega morja. Oblasti domnevajo, da je nastal zaradi niza potresov. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je popolnoma uničen in povsem zasut s snegom. Prvi reševalci so ga zaradi močnega sneženja dosegli šele v četrtek zjutraj.

Zaradi težkih vremenskih razmer je v Abrucih še vedno 59.000 gospodinjstev brez elektrike, so sporočili iz civilne zaščite.

V ločeni reševalni akciji je italijanska vojska danes v Abrucih rešila dva otroka in družino, ki je bila tri dni odrezana od sveta v zasneženi hiši brez elektrike in ogrevanja, piše dpa.