FOTO: Po nesreči, ki je vzela pet življenj, se Martina in Josipa borita za življenje

BJELOVAR – Po strašni prometni nesreči, ki je v torek zvečer vzela pet življenj, sta Bjelovar in Slatina ovita v črnino. V nesreči golfa in mercedesa na bjelovarski severni obvoznici, ki je bila po pričevanju ljudi v bližini slišati, kot bi odjeknila bomba, sta umrla Andrija Dominković (57) in njegova hči Ana (27), njegovo drugo hčer, 26-letno Josipo, in nečakinjo Martino pa so s hudimi poškodbami prepeljali v bolnišnico.

Poškodbe obeh 26-letnic naj bi bile izredno hude. V nesreči naj bi utrpeli hude poškodbe glave, možganske krvavitve, poškodbe prsnega koša in zlom ključnice.

Po do zdaj znanih podatkih se je nesreča zgodila, ko je Andrija iz neznanega vzroka zapeljal na nasprotnosmerno vozišče in tam trčil v golfa karavan, ki ga je vozil 66-letni Stjepan Turek. Sila ob trčenju je bila tako močna, da so jo nekateri primerjali z eksplozijo bombe. V golfu sta poleg Stjepana umrli tudi njegova žena Marijana (64) in hči Slavica.

Nemočni so bili

Ponesrečenim so na pomoč prihiteli očividci, ki medijem zdaj razkrivajo, kako grozljivi so bili prizori. »Sledil je pravi val smrti, ena izmed preživelih je kričala. Naenkrat je iz golfa stekel pes, čigar lastniki so na kraju nesreče umrli. Ko vse to vidiš, nisi v stanju, da bi pomagal. Obide te nemoč, teči začnejo solze,« je za Jutarnji list dejal eden izmed očividcev nesreče.