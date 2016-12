FOTO: Po napadu pri stadionu: 29 mrtvih, 166 ranjenih

CARIGRAD – Pred nogometnim stadionom v Carigradu sta v soboto zvečer eksplodirali dve siloviti eksploziji, v katerih je po podatkih notranjega ministra Süleymana Soyluja ubitih najmanj 29 ljudi, še 166 pa jih je ranjenih. Cilj napada so bili očitno policisti, ki so pred tem varovali nogometno tekmo.

Do eksplozij je prišlo kakšni dve uri po koncu tekme med Bešiktašem in Bursasporjem na novi Vodafone Areni, ki so jo odprli letos. Navijači so k sreči stadion večinoma že zapustili, ostali so le policisti, ki jih je bilo na tej tekmi zaradi visokega varnostnega tveganja veliko. Med ubitimi je sicer najmanj 27 policistov in dva civilista, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za zdaj še ni znano, kdo je odgovoren za napad. Se je pa že odzval tudi predsednik Turčije Redžep Tajip Erdogan in napad ostro obsodil. Enako so ga obsodili v ZDA.