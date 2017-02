FOTO: Po krivem obsojen ne dobi pol milijona

RIM – Italijansko sodišče je zavrnilo odškodninski zahtevek Raffaela Sollecita, ki je bil obtožen in obsojen umora 21-letne britanske študentke Meredith Kercher 1. novembra 2007. Skoraj štiri leta je sedel za zapahi, preden so ga oprostili, potem pa je lani januarja sklenil tožiti domovino: ker je bil neupravičeno zaprt, je zahteval pol milijona evrov, največ po italijanskih zakonih. Toda 32-letniku ni uspelo.



Ne le Sollecito, umora je bila obtožena tudi njegova nekdanja punca, Američanka Amanda Knox, za umor Britanke pa jima je grozilo več kot 20 let ječe. A ju je marca 2015 italijansko sodišče oprostilo vseh obtožb. Kercherjeva in Knoxova sta bili sostanovalki v Perugii, kjer sta študirali v sklopu Erasmusa, programa Evropske komisije za izmenjavo študentov, v stanovanju, ki sta si ga delili, pa je Britanka izkrvavela. Nekaj dni po umoru je italijanska policija prijela Sollecita, ki je po oprostitvi povedal, da ga je primer omadeževal, da mu je Italija neupravičeno prizadejala bolečine in ga zaznamovala za vse življenje. Firenško prizivno sodišče je njegov odškodninski zahtevek zavrnilo; priznavajo, da so ga zares neupravičeno zaprli, a za to deloma okrivili tudi njega, češ da so bile njegove izjave na začetku preiskave kontradiktorne in celo odkrito neresnične, prav to, je sklenilo sodišče, je uničilo njegovo pravico do odškodnine. Takoj po oprostitvi obtožbe umora je Sollecito takole povedal za časnik La Repubblica: »Sedem let sem živel le napol, v strahu pred aretacijo, čeprav sem vedel, da sem nedolžen.« Njegova odvetnica Giulia Bongiorno je že povedala, da se bo na odločitev pritožila na vrhovno sodišče, češ da firenško prizivno sodišče ni upoštevalo dejstva, da je bil pod pritiskom, ko je na začetku preiskave umora britanske študentke dajal nasprotujoče si izjave. Edini, ki je bil kaznovan za umor Britanke, je Rudy Guede, ki so mu sodili po hitrem postopku in ga oktobra 2008 spoznali za krivega spolnega napada in umora ter obsodili na 16-letni zapor.