FOTO: Po grozodejstvu mama v bolnišnici, sedemletnik mrtev

Pristojne službe so do zdaj potrdile identiteto 12 žrtev, med njimi pa je tudi triletnik. Foto: Facebook

BARCELONA – »Moj vnuk, Julian Alessandro Cadman, je pogrešan. Prosim, delite dalje. Našli smo snaho, Jom. Poškodbe so resne, a je njeno stanje stabilno,« je pred dnevi zapisal zaskrbljeni Tony Cadman, ki je na facebooku objavil fotografijo pogrešanega sedemletnika. Deček je izginil, ko sta se z mamo Jom znašla sredi terorističnega napada v Barceloni.

Tony je še dodal, da sta se mama in sin med kaosom na ulici ločila, dečka pa od takrat pogrešajo. Dečkov oče Andrew je povedal medijem, da je le nekaj ur pred napadom še govoril z ženo in s sinom. Ko je izvedel, kaj se je zgodilo, je nemudoma sedel na letalo in odpotoval proti Španiji.

V nedeljo, nekaj dni po napadu, pa je javnost šokirala vest: družina je potrdila, da je sedemletni Julian v napadu umrl.

Pristojne službe so do zdaj po poročanju CNN potrdile identiteto 12 žrtev, med njimi pa je tudi triletnik.