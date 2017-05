FOTO: Po celonočni drami našli 16-letno Marto

ČAKOVEC – V noči s srede na četrtek je neznano kam izginila 16-letna Marta G. Najstnica je sredi noči zapustila družinsko hišo v predelu Totovec.

Nemudoma so izvedli iskalno akcijo in pogrešano najstnico danes okoli poldneva izsledili v Čakovcu. Policisti so novico o najdbi takoj sporočili staršem.