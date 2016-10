FOTO: Panika v Nemčiji, Sirec pripravljal bombni napad

CHEMNITZ – V mestu Chemnitz na vzhodu Nemčije danes poteka policijska akcija zaradi suma pripravljanja napada z eksplozivom. Eno hišo so evakuirali, prebivalce četrti, kjer poteka akcija, pa je policija pozvala, naj ostanejo doma in upoštevajo navodila oblasti. Policija je kasneje sporočila, da v zvezi s tem iščejo 22-letnega Sirca. »Obstaja sum pripravljanja napada z eksplozivom,« je za nemško tiskovno agencijo dpa povedal tiskovni predstavnik urada za boj proti kriminalu v nemški zvezni deželi Saška Tom Bernhard.

V okviru akcije, ki se je začela zgodaj davi, so evakuirali eno hišo v četrti Fritz-Heckert, v eno od stanovanj pa so vdrli policisti. Pri tem so uporabili eksploziv. »Eksplozija, ki je odjeknila, je bil ukrep policije za vstop. Iskane osebe nismo našli,« je policija kasneje pojasnila na twitterju. Zatem pa so pojasnili, da so v stanovanju našli sledi eksploziva. Niso pa potrdili poročanja medijev o pripravljanju terorističnega napada na eno od nemških letališč.

»Prosimo prebivalce območja, da ostanejo doma ter spremljajo navodila policije tukaj in na spletni strani,« je še tvitnila policija nemške zvezne dežele Saška. Tiskovni predstavnik policije Bernhard je še povedal, da do zgodnjega popoldneva niso prijeli še nikogar. Kasneje je policija sporočila, da v zvezi s pripravljanjem bombnega napada iščejo 22-letnega Sirca Džabra Albakra, oblečenega v črn pulover s kapuco z vpadljivim napisom. »Želimo ga najti kar najhitreje,« je poudaril Bernhard in dodal, da je preiskava stanovanja pokazala, da so v njem nekoč imeli eksploziv. Za zdaj ni znano, ali je osumljeni v Nemčijo prispel kot begunec.

V stanovanjski četrti Fritz-Heckert na jugozahodu industrijskega mesta sicer živijo številni migranti.