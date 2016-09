FOTO: Panika na Manhattnu, odjeknila močna eksplozija

NEW YORK – V newyorškem predelu Chelsea je ponoči okoli 2.30 po srednjeevropskem času odjeknila močna eksplozija, ki je po zadnjih podatkih policije poškodovala najmanj 29 ljudi, od tega eno huje. Policija je sporočila, da je eksplodirala naprava v smetnjaku na 23. ulici med 6. in 7. avenijo na Manhattnu.

Policija je pozvala vse, ki so morda kaj opazili, da pokličejo nujno številko. Močna eksplozija je zatresla okolico. Ljudje so se razbežali iz bližnjih restavracij in trgovin. Območje so kmalu obkolile policijske in gasilske enote. V preiskavi sodelujejo tudi zvezne policijske agencije.

Policija za zdaj ne more ne potrditi ali zanikati, ali je morda šlo za teroristični napad. Župan New Yorka Bill de Blasio je dejal, da ni pomembno, ali gre za terorizem, za kar sicer ni nobenega dokaza, ali kriminal, ker mesta in meščanov menda ne bo nihče ustrahoval. Mestne oblasti so zaradi eksplozije in preiskave zaprle promet s podzemno železnico in avtobusi v neposredni bližini.

Nekaj ur kasneje je policija preiskovala morebitno podobno eksplozivno napravo na 27. ulici, prav tako na zahodni strani Manhattna. Po poročanju ameriške televizije CNN so v bližini kraja eksplozije našli lonec na pritisk s kabli, ki je imel na zunanji strani z lepilnim trakom prilepljen črni predmet. Ni še znano, ali je najdba lonca na pritisk dejansko povezana z eksplozijo na Manhattnu.

Eksplozija tudi na teku

V kraju Seaside Park v sosednji zvezni državi New Jersey je že v soboto zjutraj eksplodirala podobna eksplozivna naprava, prav tako v smetnjaku. Zaradi eksplozije so morali odpovedati dobrodelni tek, poškodovanih pa ni bilo.

V eksploziji bombe na maratonu v Bostonu leta 2013 so umrli trije ljudje, več kot 250 jih je bilo ranjenih. Takrat sta eksplodirala dva, z eksplozivom napolnjena lonca na pritisk. Napad sta izvedla brata čečenskega porekla Tamerlan in Džohar Carnajev.