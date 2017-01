FOTO: Oče se je rešil, otroci zasuti, na klice se nihče od odziva

RIM – V osrednji Italiji, ki jo je v sredo stresel niz močnih potresnih sunkov, se je sprožil snežni plaz, ki je zasul hotel Rigopiano, v katerem je bilo okoli 30 oseb.

Več ljudi je umrlo, številni so ranjeni. Po poročanju italijanskih medijev so do zdaj našli eno truplo. Gre za moškega, ki so ga zasuli ruševine in sneg. Ekipa reševalcev še vedno nadaljuje iskalno akcijo, ob tem pravijo, da so razmere precej hude in neizprosne, zato bo trajalo kar nekaj časa, da se bodo dokopali do vseh pogrešanih.

Po trenutnih informacijah naj bi bilo pogrešanih 30 ljudi. »Klicali smo jih, vendar ni odgovora,« so povedali reševalci, poroča Rai News. Eden od dveh preživelih iz avtomobila, do katerega so se reševalci najprej prebili, Giampaolo Parete (38), je povedal, da so med pogrešanimi njegova žena in otroka. »Rešil sem sem, toda v hotelu so ostali otroci in žena. Vse sem izgubil. Notri sta moja Ludovica (6) in Gianfilippo (8). Preživel sem, ker sem nekaj pozabil v avtomobilu,« je povedal in dodal, da ga je sneg pokopal pod seboj, a se mu je uspelo rešiti.

Bojijo se dodatnih plazov

Plaz se je sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji. Oblasti predvidevajo, da je nastal zaradi sredinih potresov. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je močno poškodovan. Oblasti se bojijo še dodatnih plazov. Reševalci so se do poškodovanega hotela na nadmorski višini 1200 metrov prebijali vso noč. Prvi so ga na smučeh dosegli zgodaj zjutraj.