FOTO: Oblečen v burko je ugrabil dečka

ABU DABI – Oblasti v Združenih arabskih emiratih so dovolile objavo fotografije, na kateri v burko oblečen moški grabi 11-letnega dečka. Nesrečnega Azana Majida Janjuaa je zločinec pred dvema tednoma odpeljal izpred mošeje, ko se je malček odpravljal na popoldansko molitev. Nato ga je posilil in umoril. V žensko se je oblekel, ker je vedel, da otrok moškemu ne bi sledili na streho stavbe. Trenutek ugrabitve so ujele nadzorne kamere, na katerih je postava v burki, ki spodbuja dečka, naj stopi v dvigalo. Policija je razkrila, da gre za imigranta iz Pakistana, ki je otroka okrutno zlorabil ter zadavil. Šef lokalne policije Maktoum Al Sharifi je pojasnil: »Oblekel se je v žensko, ker je vedel, da otrok za moškim ne bi šel brez dovoljenja staršev.« Njegov 38-letni oče Majid Janjua je povedal: »Postil se je, šel je na molitev v mošejo. Potem se je za njim izgubila vsaka sled. Šokiralo me je, ko je strokovnjak za klimatske naprave, ki je okoli desetih dopoldne prišel v našo stavbo preverit pokvarjeno klimo, našel njegovo na pol golo truplo.« Manj kot 48 ur po odkritju trupla so osumljenca prijeli, zločin je že priznal. Otrokova oče in mama, ki sta pakistanskega oziroma ruskega rodu, storilca poznata.