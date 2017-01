FOTO: Obiskal sorodnike, jih ubil in razkosal

KIJEV – Vsega hudega vajeni kijevski policisti so ostrmeli od groze, ko so stopili v eno od stanovanj v poslovnem predelu Kijeva, imenovanem Solomenski rajon. Poleg kopice trupel so v prostorih našli še živega moškega s strelno rano.



Strahoten smrad je bil poleg večdnevne odsotnosti stanovalcev pravzaprav razlog, da so zaskrbljeni sosedje poklicali može v modrem. Ti so v ponedeljek okoli pete ure popoldne zvonili in trkali na vrata stanovanja in vdrli, ko se ni nihče odzval. V trenutku, ko so se vrata vdala, se je iz ene od sob zaslišal strel. Pohiteli so proti zvoku in zagledali moškega, ki se je ob njihovem prihodu ustrelil v glavo. Prizor je bil še bolj grozljiv, ker je bil moški obdan s kosi človeškega mesa. Domnevni morilec je živ dočakal rešilca, nato pa med vožnjo do bolnišnice izkrvavel. Kaj se je dogajalo v stanovanju groze, tako ostaja skrivnost. Policisti so sprožili preiskavo, vendar delcev zgodbe še niso zmogli popolnoma sestaviti.



Po neuradnih podatkih se je krvavi pohod, katerega žrtve so bili najbrž trije prebivalci stanovanja, 51-letna ženska, 68-letni moški in njun sin, začel, ko je k družini na obisk prispel njihov 29-letni nečak. Ta je sorodnike iz neznanega razloga najprej ubil s strelnim orožjem, nato pa, verjetno v želji, da bi se jih znebil, trupla razkosal z več kuhinjskimi noži.



Preiskava zločina še poteka. Policisti so v stanovanju našli dve pištoli in pripadajoče naboje.