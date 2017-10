FOTO: Novinarki, ki je razkrinkala korupcijo, podtaknili bombo

VALLETTA – V eksploziji avtomobila je danes umrla znana malteška novinarka in komentatorka Daphne Caruana Galizia, je potrdil malteški premier Joseph Muscat. Bila je ostra kritičarka Muscata, vendar ta zavrača vsakršne namige o vpletenosti v njeno smrt in napoveduje temeljito preiskavo. Novinarka je bila ubita danes popoldne v svojem avtomobilu. Po dosedanjih informacijah je avtomobil raznesla podtaknjena bomba. Po navedbah malteške televizije je pred 15 dnevi na policijo podala prijavo zaradi prejetih groženj.

Premier Muscat je po dogodku sklical novinarsko konferenco in obsodil dejanje kot barbarski napad na novinarko. »Vsakdo ve, da je bila Daphne Caruana Galizia moja ostra kritičarka, tako politično kot osebno, ampak nihče ne more kakor koli upravičiti tega barbarskega dejanja,« je dejal in zatrdil, da ne bo počival, dokler storilcev ne bodo ujeli. Pri tem je še pozval k narodni enotnosti in spoštovanju pravice svobode govora. »Vsakdo v tej državi ima pravico, da piše in reče kar koli.«

Wikileaks v eni osebi

Novinarka je poskrbela za veliko razburjenje na Malti, ko je objavila članek v povezavi z razkritji t. i. panamskih dokumentov, da je bilo eno od podjetij, ki je zaslužke skrivalo v davčnih oazah v Karibih, v lasti Muscatove žene. Malteški premier je to zanikal. Muscatova administracija je bila sicer v afero Panamaleaks že ujeta tudi pred objavo novinarkinega članka. Dokumenti, ki jih je v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem preiskovalnih novinarjev objavil Wikileaks, so namreč že razkrili, da sta tajne račune v Panami imela minister za energijo Konrad Mizzi in šef Muscatovega kabineta Keith Schembri.

Medij Politico je Caruana Galizijevo označil za 'Wikileaks v eni osebi' na križarskem pohodu proti netransparentnosti in korupciji na Malti. Uvrstili so jo tudi na seznam 28 oseb, ki so v letu 2017 oblikovali ali pretresli Evropo.