FOTO: Nogometna tragedija: Dragan in prijatelj umrla pod udarci

NOVI SAD – Mlada nogometna navijača so v sredo zjutraj do smrti pretepli sredi Novega Sada. Eden od ubitih je Dragan Jovanović Gvida, vodja navijačev Vojvodine.

Po neuradnih informacijah so Jovanovića in njegovega prijatelja pretepli s palico za bejzbol po gostilniškem prepiru, poroča Slobodna Dalmacija. Ubita mladeniča sta imela že nekajkrat opraviti z roko pravice zaradi kaznivih dejanj. Na Jovanovića so sicer v septembru streljali na eni od najlepših donavskih plaž.

Policija informacije o dogodku še zbira.