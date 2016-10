FOTO: Njeno truplo je razkosal, zažgal in gledal

GRAPEVINE – Iz Teksasa poročajo o grozljivem zločinu. V sredo, 14. septembra, so zgodaj zjutraj v parku Acorn Woods našli truplo 24-letne Jacqueline Vandagriff. Bilo je razkosano in zažgano.

Očividci so dejali, da so videli, kako je ob truplu stal moški, ki je nato odšel. Kaj točno se je zgodilo, še ni znano, preiskovalci pa sumijo, da je za njeno smrt odgovoren moški, s katerim je nekaj ur pred zločinom sedela na pijači.

Osumljenca in žrtev so namreč posnele kamere, ko sta uživala na pijači v nekem baru. Policija je moškega že identificira, šlo naj bi za Charlesa Bryanta (30). Na posnetku je videti, kako sedita, se pogovarjata in pijeta. Natakarica je povedala, čeprav sta popila kar nekaj kozarcev, nista bila pijana.

Policija je objavila, da sta skupaj zapustila bar okoli 21.45, čeprav osumljenec vztraja, da to ne drži. Preiskovalci so prepričani, da je osumljenec dekle odpeljal v svoje stanovanje, kjer jo je ubil. Motiv krutega zločina še ni znan. Njeno torbico so našli v zabojniku za smeti, mobilnik pa še iščejo.