FOTO: Neurje v Toskani vzelo šest življenj, vsaj tri ljudi pogrešajo

FIRENCE – Močno neurje je danes v Italiji v Toskani zahtevalo najmanj šest smrtnih žrtev, še tri ljudi pa pogrešajo.

Najhuje je bilo v Livornu, kjer je plaz odnesel hišo s štiričlansko družino, dva starša, njuno hčerko in njenega dedka, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Še ena oseba je umrla v bližnjem kraju Montenero, kjer so se sprožili številni zemeljski plazovi. En človek je sredi hudega neurja umrl v prometni nesreči, so sporočili italijanski gasilci.

Poročali smo že, da je močno deževje prizadelo tudi hrvaško Istro , slovenska agencija za okolje pa je izdala posebno sporočilo .

Oranžno opozorilo

Fotografije iz Livorna kažejo dramatične posledice neurja. Številne ulice so pod vodo. Po navedbah vremenoslovcev je v samo štirih urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Italijanska civilna zaščita je za območje Toskane izdala oranžno opozorilo zaradi močnih nalivov in neurja, ki so se začeli pojavljati ponoči na severu Italije in se nato razširili proti jugu.

Bodies of family found in flooded basement as torrential rain hits Italian port town https://t.co/4MRW9MDKj5 #Livorno — Fiona M Koh (@FMKoh) September 10, 2017

V pokrajini je prišlo tudi do izpada oskrbe z elektriko, kar je med drugim povzročilo velike težave v železniškem prometu. Železniško postajo v Livornu so morali zapreti, ker jo je poplavilo, več vlakov pa so morali preusmeriti, še poroča APA. Neurje je presenetilo tudi številne turiste. V bližini Livorna so morali evakuirati celoten kamp.

Še bo deževalo

Poplave so tudi v Pisi, kjer so morali reševati štiri mlade ženske, ki so z avtomobilom obtičale v poplavljenem podvozu. Obilne padavine so težave povzročile tudi v Rimu. Poplavilo je več ulic in najmanj šest postaj podzemne železnice, ki so jih morali zapreti, poroča APA. V večnem mestu so odpovedali tudi za danes načrtovani maraton. Vremenska fronta naj bi se sicer še naprej pomikala proti jugu in vsaj do torka prinašala obilne padavine, napovedujejo vremenoslovci.

V glavni kmetijski organizaciji Coldretti so opozorili, da stanje poslabšujejo tudi posledice hude suše, ki je letos prizadela Italijo. Izsušena zemlja namreč ni sposobna vpiti velikih količin dežja.