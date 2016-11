FOTO: Nemčija: aretirali 5 rekruterjev IS, tudi »pridigarja brez obraza«

BERLIN – Nemške varnostne službe so danes aretirale pet moških, ki naj bi bili predvsem v zveznih deželah Spodnja Saška ter Severno Porenje in Vestfalija rekrutirali mlade muslimane, da se pridružijo borcem Islamske države, poročajo nemški mediji.

Prijeli »pridigarja brez obraza«

Nemškemu državnemu tožilstvu je po dolgotrajnih preiskavah uspelo narediti preboj v boju proti radikalnemu islamu v Nemčiji.

Med aretiranimi naj bi bil tudi t. i. »pridigar brez obraza«, 32-letni Iračan Abu Vala. Po informacijah nemških medijev Süddeutsche Zeitung (SZ), NDR in WDR je v resnici njegovo pravo ime Ahmad Abdelaziz, oblasti pa so ga že pred leti označile za osrednjo osebo nemških islamistov.

Državno tožilstvo je jeseni 2015 začelo preiskavo proti Vali in njegovim pomočnikom. Poleg rekrutiranja mladih muslimanov za džihad naj bi poskrbeli tudi za vse potrebno za pot na Bližnji vzhod.

Uspeh zaradi pričanja borcev Islamske države

Konec julija je prišlo do različnih preiskav, med drugim tudi v eni izmed mošej v Hildesheimu, ki velja za eno izmed osrednjih lokacij za zbiranje salafistov. Varnostne službe so že dlje časa opazovale, da obstaja povezava med obiskovanjem seminarjev omenjenega pridigarja in odhodi v Sirijo.

Policija je aretirala še dva pridigarja v Porurju, ki naj bi bila prav tako povezana s salafistično navezo Abu Vale. Tudi njiju sumijo rekrutiranja novih borcev in podpiranja Islamske države.

Do napredka v preiskavi je prišlo po pričevanju enega izmed nekdanjih borcev Islamske države. 22-letni Anil O. je po večmesečnem bivanju na območju Islamske države v Siriji zbežal v Turčijo, nato pa se je vrnil v Nemčijo. Pred tem je v Turčiji dal intervju za omenjene medije, v katerem je Abu Valo označil za številko ena Islamske države v Nemčiji.