FOTO: Nečloveško mučenje: rezali, žgali in ustrelili so ju

DULLSTROOM – Britanski par, ki je živel na domačiji v Republiki južni Afriki, je bil žrtev lokalne tolpe. Trije temnopolti moški so sredi noči vdrli v njuno hišo in par mučili do nerazpoznavnosti. Sue Howarth (64) in njen mož Robert Lynn (66) sta se branila na vse pretege, vendar jima moški niso verjeli, da v njuni hiši ni sefa z dragocenimi predmeti, zato so ju pretepli in ožgali z varilnikom. Sue so v usta potisnili plastično vrečko, nato pa so ju odpeljali več sto kilometrov iz Pretorie.

Tam so ju ustrelili in odvrgli. Po čudežu se je Robertu uspelo rešiti in poiskati pomoč, njegova žena pa je utrpela tako hude poškodbe, da je v bolnišnici padla v komo ter umrla, poroča The Sun.