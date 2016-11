FOTO: Ne le letalo, strmoglavil tudi helikopter! Umrl glavni general

HERAT – Afganistanska vojska je danes sporočila, da je v strmoglavljenju vojaškega helikopterja umrl eden njihovih glavnih poveljnikov, general Mohjedin Gori. Do nesreče zaradi »tehnične napake« je prišlo v afganistanski provinci Badgiš.

General Gori je bil eden od šestih regionalnih poveljnikov afganistanske vojske, ki so zadolženi za zahodni del države, je sporočil tiskovni predstavnik obrambnega ministrstva Mohamed Radmaniš. »General Gori in številni častniki so bili žrtve nesreče,« je povedal in dodal, da je helikopter sovjetskega tipa Mi-17 strmoglavil zaradi »tehnične napake«.

Gori je bil na poti v novoustanovljeno vojaško bazo na območju, kjer se je afganistanska vojska pred kratkim zoperstavila talibanski ofenzivi. Talibanski pripadniki so prevzeli odgovornost za nesrečo, kar pa je Radmaniš zanikal in dodal, da v času strmoglavljenja na območju ni bilo nobenih upornikov.

Afganistanski predsednik Ašraf Gani je smrt Mohajedina Gorija označil za veliko izgubo za varnostne sile in družbo.

Lokalni neimenovani uradnik je povedal, da je med ranjenimi tudi vodja obveščevalne agencije za provinco, ni pa želel razkriti, koliko ljudi je bilo poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.