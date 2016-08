FOTO: Nataša je svoji teti z nožem izkopala oči in odrezala ušesa

BEOGRAD – Natašo Nikolčević (28) iz Beograda so v soboto prijeli zaradi brutalnega umora tete Draginje (80), ki ji je z nožem izkopala oči in odsekala ušesa. Obdukcija je pokazala, da je nesrečna starka utrpela štirideset vbodov z nožem in tudi veliko udarcev. Njuni znanci pravijo, da je Nataša že dolgo terorizirala svojo teto in jo stalno silila, naj nanjo prepiše svojo hišo, poročajo pa tudi, da se je ukvarjala s črno magijo, piše Telegraf.

Poskušala je zbežati

Draginjo je našla sorodnica Dragica. »Bilo je šokantno, šla sem v hišo, kjer sem vsak dan obiskala Draginjo, zagledala sem grozljiv prizor. Telo je bilo iznakaženo, kri pa je bila povsod,« je povedala pretresena. Dodala je, da je njeno truplo našla blizu vrat, zato meni, da je gospa poskušala zbežati. »Starkino telo je bilo modro, verjetno od silnih udarcev. Kri je bila povsod, po zidovih in po preprogi. Vse to pa še ni dovolj: poleg vbodov je Nataša Draginji z nožem še izkopala oči in odrezala ušesa.«

Ukvarjala se je s črno magijo in se drogirala

Meščani trdijo, da je Nataša teto pogosto maltretirala in od nje zahtevala denar za droge. Nekateri so celo povedali, da je bila obsedena s črno magijo, saj so jo ponoči večkrat videli, da je odšla na pokopališče in se čudno vedla.

»Poleg tega, da se čudno oblači in liči, ima tudi ubijalski pogled. Vsakič, ko jo vidim, me prestraši. Moj mož dela ponoči in rekel mi je, da jo je večkrat videl, da je šla na pokopališče, kjer je verjetno opravljala kakšne rituale. Sama sem jo videla ponoči hoditi okoli hiše in si mrmrati v brado,« je o morilki povedala soseda.

Morilko so našli

Truplo pokojnice so našli v soboto zjutraj, osumljenko pa so prijeli v zasebnem hotelu v bližini mesta Štrpce, kjer se je skrivala, in je trenutno v priporu. Nataša se je sicer rodila v Štrpcu, njen oče, ki je umrl pred nekaj leti, pa je bil brat pokojne Draginje. Ko sta se starša razšla, se je Nataša z mamo odselila v Beograd.