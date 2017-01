FOTO: Našli dva preživela, sneg je hotel premaknil za deset metrov

ABRUCI – Reševalci so našli prve žrtve snežnega plazu, ki je pod seboj pokopal italijanski hotel Rigopiano. Izpod snega in ruševin so potegnili moškega.

Reševalna ekipa je začela odkopavati sneg, a vse skupaj poteka zelo počasi. »Klicali smo jih, a ni odziva,« so dejali reševalci po poročanju Rai News.

Preživel, ker je šel do avta

Eden izmed dveh preživelih je Giampaolo Patere (38), ki je dejal, da so v hotelu ostali ujeti njegova žena in otroci. »Preživel sem, ker sem šel nekaj iskat v avtomobil,« je dejal moški, ki so ga hospitalizirali. »Avta sneg ni pokopal pod seboj, tam sem počakal na pomoč,« je dejal. Drugega preživelega so v stanju hipotermije prepeljali v bolnišnico, njegovo življenje pa ni ogroženo.

Slovenska tiskovna agencija poroča, da se je plaz sprožil v kraju Farindola sredi Abrucev v osrednji Italiji. Oblasti predvidevajo, da je nastal zaradi sredinih potresov. Smučarski hotel Rigopiano pod goro Gran Sasso je močno poškodovan. Oblasti se bojijo še dodatnih plazov. Reševalci so se do poškodovanega hotela na nadmorski višini 1200 metrov prebijali vso noč. Prvi so ga na smučeh dosegli zgodaj zjutraj. Iz avtomobila pred hotelom so rešili dva preživela, je na novinarski konferenci sporočil vodja civilne zaščite Fabrizio Curcio. Kot je dejal, je v trinadstropnem hotelu še vedno ujetih okoli 30 turistov in članov osebja, števila smrtnih žrtev pa ni mogel potrditi.

Prvi mož pokrajine Pescara Antino di Marca je na facebooku zapisal, da za zdaj ne vedo, koliko ljudi je pogrešanih ali mrtvih. »Kar je gotovo, je, da je plaz neposredno zadel zgradbo in jo premaknil za deset metrov,« je dodal.

Na območju sicer že več dni sneži, kar še dodatno otežuje delo reševalcev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Osrednjo Italijo so v sredo stresli štirje potresi z magnitudo nad 5,0, ki so zahtevali eno smrtno žrtev, enega človeka še pogrešajo. Hotel, ki ga je zasul plaz, stoji približno 90 kilometrov od žarišča potresov.