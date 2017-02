FOTO: Napisala sporočilo in zapustila ta svet

LONDON – Življenje nas večkrat pripelje do razpotja. Včasih rešitve ne vidimo takoj. Včasih sprejmemo tisto, ki se nam zdi najboljša, včasih tisto, ki je najbolj enostavna. Ne glede na premislek, pa je ta včasih lahko tudi napačna, pa tudi nepovratna.

Tragična zgodba prihaja z Otoka. Daily Mail poroča o mamici Charlotte Cash (34), ki je v petek tragično končala svoje življenje. Očividci, ki so bili v času tragičnega dogodka na železniški postaji, so povedali, da je mati štirih otrok še napisala SMS-sporočilo in svojo torbico podala neznancu, nato pa je stopila pred vlak. Brat pokojnice je v šoku, od nje pa se je poslovil na facebooku z besedami: »Počivaj v miru draga Charlotte. Pravkar sem izvedel, da je bila prav moja polsestra tista, ki je včeraj umrla na železniški postaji. Upam da si odšla v lepše kraje. Vedno si se mi zdela tako nasmejana in razpoložena. Rad te imam.«

Charlotte je za seboj pustila štiri otroke, nihče pa ne ve, kaj je botrovalo tragični odločitvi.