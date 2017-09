FOTO: Najstnik utonil v ribniku

BENGALURU – Sedemnajstletnik, ki so ga lokalni mediji poimenovali Vishwas G., je utonil v velikem ribniku blizu Bengaluruja, potem ko je s skupino sošolcev šel plavat.

Najstniki obiskujejo National College Jayanagar in so se odpravili plavat v deset metrov globoko vodo med šolskim izletom, poroča NDTV. Posneli so selfi v vodi, preden so odšli na ogled templja.

Po eni uri, ko so ugotovili, da je Vishwas izginil, so pregledali fotografije in opazili, da je na selfiju videti vrh glave, ki je plaval v ozadju.

O izginotju so obvestili policijo, ki je našla njegovo truplo v ribniku. Policija je za Times of India povedala, da mladenič ni upošteval opozorila o prepovedi kopanja.