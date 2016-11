FOTO: Najstnik obglavil tekmeca in njegovo glavo odnesel punci

MOSKVA – Rusijo je pred kratkim pretresla ljubezenska drama z grozljivim epilogom. 16-letni Nikita Raskazov je z nožem večkrat zabodel 19-letnega Artjoma Šustova, ki mu je želel speljati dekle Oleno Macnevo.

Artjomovo obglavljeno truplo so našli v enem izmed mestnih parkov. Morilec je žrtvi odrezal glavo, jo spravil v plastično vrečko in jo v nahrbtniku odnesel domov. Želel jo je namreč pokazati varajočemu dekletu in ji tako menda dokazati svojo ljubezen. Nikita je sicer Artjoma in Oleno opazil skupaj na fotografijah z neke zabave, Olena pa je tudi priznala, da je z Artjomom imela spolne odnose.

Artjomovo glavo so nato policisti našli v reki, kamor jo je Nikita na koncu odvrgel, jim je pa tudi že priznal umor.