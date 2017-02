FOTO: Najstnik Aleksander K. s sekiro pobil svojo družino

TAMBOV – V Rusiji odmeva grozljiva družinska tragedija v mestu Tambov na zahodu države. Policija je prijela 17-letnika, osumljenega, da je s sekiro pobil vso svojo družino. Najstnik Aleksander K. je strahotni zločin storil ponoči, medtem ko so svojci nič hudega sluteč spali. Policisti niso mogli prikriti groze, ko so zagledali trupla njegovega 43-letnega očeta Viktorja, 14-letne sestre Viktorije in 67-letne babice Vere. Negibno so ležali v krvavih posteljah.



Policija je razkrila, da je dečkov odnos z družino postajal čedalje bolj napet, potem ko je pred tremi leti za rakom umrla njegova mama. Kriv naj bi bil tudi slab odnos z očetovo novo partnerico, kaplja čez rob pa je bila, ko mu nihče ni želel posoditi 3150 evrov. Sosedje so povedali, da je Aleksander po mamini smrti trpel za depresijo. Nehal se je družiti s prijatelji in se priključil skrajni religiozni skupini.