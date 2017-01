FOTO: Najprej ubila moža, potem še ljubimca

DUNAJ – Leta 2012 si je Estibaliz Carranza prislužila dosmrtno ječo za umor svojega moža in ljubimca. Moža Holgerja Holza je pokončala leta 2008 in posmrtne ostanke spravila v zamrzovalno skrinjo. Podobno usodo je dve leti pozneje dočakal njen ljubimec, prodajalec strojev za izdelavo sladoleda Manfred Hinterberger. Oba je najprej ustrelila v glavo, nato pa njuni telesi razsekala in spravila na hladno. Na koncu je posmrtne ostanke zakopala pod svojo slaščičarno na Dunaju.



Estibaliz je bila rojena v Mehiki in ima špansko državljanstvo. Zdaj jo bodo premestili iz zapora v Schwarzauu v približno 80 kilometrov oddaljeno središče Asten v bližini Linza. V tej najsodobnejši psihiatrični ustanovi je že 91 moških, kmalu pa se jim bo pridružilo 13 žensk. Pacientom dovolijo prosto gibanje znotraj središča, nastanjeni so v eno- ali dvoposteljnih sobah. Imajo tudi skupne prostore za gledanje televizije in druženje. Seveda so ves čas pod nadzorom, trenutno je v ustanovi zaposlenih 45 medicinskih sester, 18 terapevtov, štirje zdravniki in osem varnostnikov. Zeleno luč za selitev so ji dali, potem ko je osebje zapora izrazilo prepričanje, da ni več nevarna.



Na sodišču je pričala priznana psihologinja Heidi Kastner in povedala, da je bila Carranzova povsem prisebna, ko je izvedla grozljiva dejanja, in da obstaja velika ponovitvena nevarnost. Izrazila je prepričanje, da terapija v njenem primeru ne bi delovala. Njena zagovornika Rudolf Mayer in Werner Tomanek sta rekla, da je zelo napredovala, odkar je za zapahi. »Za najino stranko je zelo pomembno, da bo končno deležna ustreznega zdravljenja.« Dokončni cilj njenih zagovornikov pa je, da bi jo preselili v psihiatrično ustanovo v Španiji. A to bo možno le, če bi 38-letnico spoznali za ozdravljeno. Zagovornika sta razkrila, da Estibaliz v jetništvu študira na poslovni fakulteti.