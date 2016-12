FOTO: Na zmenku jo je raztopil v kislini

CIUDAD DE MEXICO – Mehiška policija je aretirala mladeniča, ki je obtožen strahotnega zločina: ker dekle, ki ga je spoznal prek spletnega servisa za zmenke tinder, ni hotelo spati z njim, jo je ubil in njeno truplo raztopil v kopalni kadi, polni kisline. Oblasti so izdale tiralico za 26-letnim Emmanuelom Delanijem Valdezom Bocanegro, potem ko so na balkonu njegovega stanovanja v mehiški prestolnici med smetmi odkrili človeške kosti, zraven pa so stale posode z natrijevim hidroksidom in žveplovo kislino.



Generalni tožilec Carlos Zamarripa Aguirre je potrdil, da gre za posmrtne ostanke 26-letne študentke Francie Ruth Ibarra Ramirez, ki jo je družina iz mesta Leon v osrednji Mehiki pogrešala že od začetka meseca. Kakor kaže policijska preiskava, sta se Emmanuel in Francia spoznala prek tinderja in šla na nekaj zmenkov v mesecih pred njenim izginotjem. Njeni prijatelji so povedali, da so bili zmenjeni, da gredo v kino, a do tja nikoli ni prišla. In prav prijatelji so odkrili njeno zvezo z nekdanjim študentom medicine Bocanegro, potem ko so šli brskat za sledmi po njenih profilih na spletnih družabnih omrežjih. Policija je potrdila, da je bil Bocanegra zadnji človek, s katerim so jo videli, preden je izginila.



Preiskovalci zdaj domnevajo, da jo je ubil, ker po več zmenkih ni hotela seksati z njim, njeno truplo pa je raztopil v žveplovi kislini in natrijevem hidroksidu, torej v zelo močni kislini in izjemno močni bazi oziroma lugu. Domnevajo, da jo je najprej raztopil v kislini, nato je vse skupaj nevtraliziral z lugom. Policisti so kmalu ugotovili, da Bocanegra živi v Ciudadu de Mexicu, in ga tam tudi prijeli, na balkonu našli študentkine kosti, v stanovanju pa tudi njena oblačila in torbo. Kakor so poročali lokalni mediji, 26-letnik ob aretaciji ni kazal prav nobenih čustev.