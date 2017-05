FOTO: Na sledi nasledniku Red Bullovega imperija? Usmrtil policista in pobegnil

BANGKOK – Tajska policija trdi, da je na sledi 32-letnemu nasledniku imperija poživilne pijače Red Bull Vorayuthu Yoovidhyi. Milijarder je menda pobegnil v Singapur, poroča BBC, Tajsko naj bi bil zapustil minuli torek, potem ko so oblasti za njim izdale nalog za prijetje, saj se ni odzival na vabila sodišča, kjer bi se moral zagovarjati zaradi obtožb, da je zakrivil smrt policista. Singapurska policija zadeve še ni komentirala, so menda z singapurskega letališča za Associated Press potrdili, da je njegovo zasebno letalo tam od minulega tedna.

Naj spomnimo: Yoovidhya je 3. septembra 2012 med prehitro vožnjo s ferrarijem trčil v policijskega uslužbenca Wichiana Klanpraserta, ki se je po vseh predpisih vozil po ulicah Bangkoka. Milijarder je nesrečnega moškega vlekel 100 metrov po cesti, nato pa je pobegnil s kraja zločina. Policist je pozneje zaradi poškodb umrl.

Prijeli so ga, nato izpustili

Poškodovani avtomobil so policisti izsledili pred luksuzno hišo, ki je v lastništvu ene najbogatejših družin na Tajskem. Prostost so odvzeli moškemu, za katerega se je pozneje izkazalo, da je voznik, ki je bil v tistem času zaposlen pri družini. Yoovidhya je bil na alkotestu pozitiven, vendar je policistom zatrjeval, da je pil šele po prihodu domov. Policisti so mu odvzeli prostost, vendar so ga prav tako zelo hitro izpustili, po tistem se mladi bogataš ni več odzval na pozive policije in sodišča. Če ga sodišče spozna za krivega, bi šel lahko za zapahe vsaj za 10 let, vendar obstaja bojazen, da bo primer zastaral.

Oglasili so se tudi tiskovni predstavniki družine, ki so dejali, da se Yoovidhya na vabila sodišča ni odzival, ker je bil vsakokrat na potovanju ali bolan.