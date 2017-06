FOTO: Na priljubljeni dalmatinski plaži s harpuno nad morskega psa

DUBROVNIK – »Morski pes! Hitro, vsi iz morja!« Takšni kriki so se razlegali po priljubljeni plaži v Župi dubrovački nedaleč od Dubrovnika, ko so okoli 15. ure v vodi opazili morskega psa.

Morskega psa so opazili približno 40 metrov stran od obale, dva pa sta v trenutku izkoristila priložnost in se nad njim pričela izživljati. Sedla sta na vodni skuter, se odpeljala do mesta, kjer je plaval. Medtem ko je en možakar vozil skuter, je drugi s harpuno pričel zbadati in trpinčiti morskega psa. Vse skupaj je trajalo približno 10 minut, dokler ni morski pes izginil v morski globini. Strokovnjaki so potrdili, da gre za sinjega morskega psa, ki pa za človeka ni nevaren.

Moškima na fotografijah, ki sta mučila morskega psa, grozi tudi do pet let zapora, še poroča 24sata, ki je tudi objavil posnetek brutalnega napada.



Kakšen je sinji morski pes, si oglejte na spodnjem posnetku, ki je nastal lansko poletje v bližini Njivic.