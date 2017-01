FOTO: Na policiji ostal brez treh prstov

Jamie Clark je zaradi prepira, ki ga je slišal pri sosedih, na pomoč poklical policijo. Policisti so se hitro odzvali, ga nemudoma prijeli in odpeljali na policijsko postajo. Kot zdaj trdi, mu nihče niti ni dal možnosti zagovora. Samo slekli so ga, in ko so želeli zapreti vrata njegove celice, je nesrečni Jamie prijel za vrata tako, da so mu priprla prste in jih zmečkala.

Od bolečine je udrihal po vratih, da bi jih odprli. Celo minuto je trajalo, da so policisti dojeli, da je nekaj hudo narobe. Ko so jih končno odprli, je bilo prepozno. Jamie je ostal brez zgornjih treh delov prstov, na koncu pa so ga tudi oprostili vseh obtožb.