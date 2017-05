FOTO: Na morju umrla Daniel in mati

DUBROVNIK – Drugi dan iskanja v morju dubrovniškega akvatorija so policisti našli četrto smrtno žrtev hude pomorske nesreče, ki se je zgodila v torek zvečer, ko sta trčili ladja dubrovniške luške kapetanije in gumenjak z devetčlansko posadko. Novico so sporočili sodelavci Pristaniške kapetanije in Nacionalnega središča za usklajevanje iskalnih in reševalnih akcij na morju (MRCC) Rijeka, ki te dni preiskujejo širše območje Koločepskega kanala, kjer se je zgodila nesreča.



Huda nesreča se je zgodila v torek okoli 21. ure v Koločepskem kanalu med uvalama Pakljena in Brsečine. Motorna ladja je bila na nujni vožnji, plula je proti Mljetu, kjer bi morala naložiti bolnika. Na gumijastem čolnu je plulo devet oseb – dva moška so takoj po nesreči našli mrtva, dva sta bila poškodovana. Eno žrtev so našli v sredo, drugo v četrtek.



Po neuradnih informacijah naj bi bil gumenjak brez luči, kar naj bi povzročilo tragični dogodek. Minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je na vprašanje, ali to drži, odgovoril, da tega podatka ni dobil. Po trditvah kapitana motorne ladje Danče je bilo večje plovilo osvetljeno po predpisih.



Imena žrtev še niso potrjena. Neuradno sta v nesreči umrla Alen Perišić, lastnik gostinskega objekta Bowa, in delavka v njegovi restavraciji Jela Kobaš, ki sta se s še nekaj sodelavci in gradbinci vračala z ogleda gostinskega objekta v gradnji. Med žrtvami naj bi bil tudi Jelin sin Daniel Kobaš. Dva poškodovana sta hrvaška državljana letnikov 1959 in 1964. Prvi je bil lažje poškodovan in je že doma, za drugega, ki si je v nesreči zlomil ključnico, pa še vedno skrbijo v Splošni bolnišnici Dubrovnik, ni pa v smrtni nevarnosti.



Tragedija na morju je pretresla vso Hrvaško. Državna predstavnica Dubrovnika Nada Medović je petek razglasila za dan žalovanja.