FOTO: Mucki in kužki žrtve hudičevih mladenk

MOSKVA – Rusijo te dni pretresa zgodba dveh 17-letnic, obtoženih mučenja živali – pretepli in ubili naj bi več psov in mačk –, policija primer še preiskuje, prav tako morebitno povezavo z okultizmom.



Alina Orlova je bila najprej priča v primeru Habarovsk, zdaj pa je osumljenka, saj je na fotografijah z okrutnimi posnetki njena roka, ki so jo prepoznali po tetovaži. Aretirali so jo, ko je čakala na letalo proti Sankt Peterburgu. Njeno prijateljico Aljono Savčenko so prijeli v Novosibirsku, kamor je pobegnila iz domačega kraja. Zdaj sta obe v hišnem priporu v Habarovsku. Savčenkova, ki sama sebi pravi hudičeva vojvodinja, na eni od fotografij drži srce ubitega mladička s pripisom To je zate, Anubis (egiptovski bog mrtvih). Aljona je povedala, da mora biti okrvavljena, da lahko čuti toploto, na eni od grozljivih fotografij je njeno oblačilo prekrito s krvjo ubitih živali.



Najstnici sta bili članici skupine Mortem, ki je zdaj na družabnih omrežjih ni več mogoče obiskati, saj je izbrisana; tam so uporabniki objavljali fotografije ubitih in raztelešenih živali.



Aktivisti za zaščito živali so ruske preiskovalce pozvali, naj preiščejo tudi možnost, ali gre za seksualni fetiš. Ljudje se namreč spolno vzburijo, ko vidijo mlada dekleta mučiti živali. Obstaja namreč možnost, da sta najstnici ubijanje posneli, posnetke pa prodali na Kitajsko, kjer menda obstaja veliko povpraševanje. »Mazohisti si med gledanjem posnetkov predstavljajo, da so mučena žival,« pravi aktivistka Anastasia Fedjanina. »Vlogo mučiteljice navadno prevzame prostitutka ali mlada ženska s sadističnimi nagnjenji.« Posnetek mučenja miši ali zajca stane od 16 do 32 evrov, za mučenje kužka ali mucke pa so kupci pripravljeni odšteti od 170 do 200 evrov, pravi Fedjanina: »V povprečju na dan prodajo 12 posnetkov z zajci in štiri s psi ali mačkami.«



Najstnici sta osumljeni mučenja na ducatov živali, aktivisti pa so nedavno v opuščeni zgradbi v Habarovsku našli živalsko pokopališče, poroča časnik Siberian Times. Našli so kosti pasjih mladičkov in tudi ostanke odraslega psa. Predstavnik preiskovalnega urada je povedal, da so med preiskavo v stanovanju ene od osumljenk našli mačjo lobanjo: »Zasegli smo računalnike in mobilnike. Detektivi preiskujejo tudi morebitno vpletenost drugih v zločin.« Policisti sumijo, da sta s primerom povezana tudi mladenič in mladenka, prijatelja 17-letnic.