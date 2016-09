FOTO: Motor letala je kar razneslo, a brez selfijev ni šlo

PENSACOLA – Letalu ameriške družbe Southwest Airlines je med poletom nad jugovzhodom ZDA, namenjeno je bilo iz New Orleansa v Orlando, razneslo enega od dveh motorjev. Pilotu ga je kljub temu uspelo varno preusmeriti do letališča Pensacola International na severu Floride in varno pristati. Na krovu je bilo 99 potnikov in še pet članov posadke, vendar nihče ni bil poškodovan.



Potniki, ki so med poletom kar naenkrat (na višini 9300 metrov nad zemljo in še med vzpenjanjem) zaslišali močnejši pok oziroma eksplozijo in opazili, da se letalo močno trese, so se prepričali, da je res nekaj narobe, ko so se nad njihovimi glavami zaradi nenadnega padca pritiska v kabini spustile še maske s kisikom, ki so jim omogočile nemoteno dihanje. Posledica eksplozije je bila tudi škoda na trupu letala, tik ob krilu, na srečo pa ni bila resnejša. Potniki so pozneje, že po srečnem pristanku na Floridi, posneli več fotografij in jih objavili na družabnem omrežju twitter. O tem, kakšne trenutke so preživljali po eksploziji, pa so pisali: »Letalo se je začelo močno tresti in naglo spuščati, v kabini pa so se nad našimi glavami spustile maske za kisik. Nekateri so kričali, drugi jokali...«



No, ko so čez čas vendarle varno pristali, so hvaležni potniki zaploskali pilotu. Četudi jih pred pristankom ni bilo brez razloga strah, so nekateri utegnili posneti celo selfieje s kisikovo masko na obrazu.