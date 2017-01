FOTO: Moški ustrelil dva policista, začel se je lov

REHETOBEL – V Švici lovijo nevarnega oboroženega moškega, ki je ustrelil dva policista v Rehetobelu. Kot poroča britanski The Sun, sta policista okoli 9. ure preiskovala 33-letnika, ta pa je začel streljati. Oba so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kako hude poškodbe so, pa ni znano.

Lov za strelcem še poteka, ni pa znano, ali je šlo za teroristično dejanje.

Predstavnik za medije tamkajšnje policije Hand Peter Axer je dejal, da lahko potrdijo zgolj strelno rano na enem od policistov.