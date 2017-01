FOTO: Morilec noseče režiserjeve žene v bolnišnici

LOS ANGELES – Zloglasni serijski morilec Charles Manson ni več v kalifornijskem državnem zaporu Corcoran, temveč v bolnišnici v Bakersfieldu, njegovo zdravstveno stanje je resno. Predstavnica zapora o podrobnostih zaradi varovanja zasebnosti pa tudi varnostnih razlogov ni povedala nič več. Kakšne težave ima, ni znano, sporočili so le, da je živ.



Zdaj 82-letni Manson služi več dosmrtnih zapornih kazni zaradi sedmih umorov, ki jih je leta 1969 zakrivil njegov kult Družina. Pripadniki so po njegovem ukazu morili po Los Angelesu, zadali so 169 vbodnih in sedem strelskih ran. Sekta je po Mansonovem ukazu 8. avgusta 1969 ubila igralko Sharon Tate, nosečo ženo režiserja Romana Polanskega, in še štiri druge, ki so bili takrat v hiši nedaleč od Beverly Hillsa. Naslednjega večera so umorili lastnika trgovine Lena in Rosemary La Bianca v Los Felizu, predmestju Los Angelesa. Manson v umorih ni sodeloval, jih je pa ukazal. Leto pozneje so ga obsodili na smrt, prav tako njegove tri privrženke Susan Atkins, Patricio Krenwinkel in Leslie Van Houten, Charlesa Texa Watsona so obsodili pozneje; usmrtili niso nikogar, tudi Mansonu so kazen pozneje spremenili v dosmrtno ječo, celo z možnostjo pogojnega izpusta. Zanj je zaprosil že dvanajstkrat, zadnjikrat leta 2012. Je vse prej kot vzoren jetnik, prekršil je več pravil, večkrat so pri njem našli orožje in mobilnike, s katerimi je stopal v stik z ljudmi v Kaliforniji, New Jerseyju in na Floridi.



Strokovnjaki verjamejo, da ga je na zločinsko pot potisnila serija dogodkov v otroštvu, predvsem dejstvo, da ga je mati – pri 16 ga je rodila Kathleen Maddox, prostitutka, čeprav je Manson temu ves čas oporekal – zavrgla. Že kot deček je posilil drugega dečka in mu pri tem grozil z britvico, ki jo je držal na njegovem vratu. Do 18. leta je bil večkrat zaprt, veljal je za nevarnega okolici. Leta 1967 naj bi ga izpustili iz ječe, saj je kazen odslužil, a je upravo zapora prosil, da bi ostal, saj zunaj ni sposoben živeti. Želje mu niso izpolnili, izpustili so ga, na svobodi pa je zasnoval Družino. Dve leti pozneje je njegov kult zakrivil enega najbolj znanih zločinov v ameriški zgodovini.