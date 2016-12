FOTO: Močan potres terjal vsaj 97 življenj, število še narašča

BANDA ACEH – Potres z magnitudo 6,5 je povzročil ogromno škode in terjal mnogo človeških življenj. Izpod ruševin rešujejo morebitne preživele, vendar je upanja vse manj.

»Doslej je umrlo 97 ljudi, število žrtev pa še narašča,« je povedal lokalni poveljnik vojske, generalmajor Tatang Sulaiman. »Ko odkrijemo trupla, jih je včasih pet, včasih pa deset,« je dodal.

Na fotografijah s prizadetega območja je videti številne porušene zgradbe, trgovine in mošeje, zato oblasti domnevajo, da so številni prebivalci še ujeti pod ruševinami. »Potres je bil tako močan, da so ljudje v paniki stekli na ulice, številne stavbe pa so se zrušile,« je dejal Sutopo Nugroho iz indonezijske agencije za obvladovanje naravnih katastrof.